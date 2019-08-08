台灣6級地震　安以軒伊能靜拔足狂奔救B

台灣宜蘭外海周四（8日）清晨5時28分發生黎克特制6級地震，全台皆有震感！多位台灣藝人均紛紛在社交網報平安，尤其係已為人母嘅安以軒及伊能靜，佢哋家中都有小Baby，地震嚇兩位媽媽要拔足狂奔救BB，好在大家都安全，絲毫無損。



安以軒上月宣布誕B仔「66」，依家囝囝都未夠一個月大，仍身在月子中心嘅佢真係嚇到個心離一離，佢仲話自己都已經凖備衝到嬰兒室抱囝囝，成個心都實晒：「颱風來襲，剛剛又地牛大翻身！！6.4級大地震！！！整個晃的又久又厲害！在台北月子中心的我這次有嚇到，正凖備衝到嬰兒室抱 66 地震才停～做了麻麻（媽媽）真的無法淡定了，一顆心全揪在一起。馬上打去嬰兒室確認一切是否安好。。希望大家一切平安無事🙏」



而伊能靜就自爆當時即刻抱住細女「米粒」拚命往外衝，之後佢一返到屋企就發現「災情嚴重」，櫃桶開晒，雜物、玻璃跌碎一地，伊能靜仲要畀床頭相框砸到背脊，不過就神奇得老公秦昊嘅畫像安然無恙：「剛剛抱着米粒拚命往外衝，衝到空曠的停車場，擔心會有更大的震度在後面。回到家，抽屜都開了，好多東西碎了一地。這是我這輩子遇到大的小小的地震里，晃的最厲害的。哄完米粒睡，發現背好痛，床頭的相框掉下來砸到背了，只有秦先生的畫沒倒。一切平安，希望大家也平安。注意安全，預防餘震。」





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