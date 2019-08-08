【網外看】羅莽事件簿　強吻男途人最經典

65歲羅莽再墮入情網，不如我哋嚟個網外看啦！



羅莽演出過唔少劇集及電影而為人熟悉，不過如果要數最令人印象深刻嘅相信係「強吻男途人」事件！2008年1月，羅莽醉酒當街強吻兩名青年，被捕時情緒失控，拍打救護車車門及拳毆腳踢兩名救護員，最後被綑綁送到醫院，因而惹上官非！



而曾因酒後撞車被罰款嘅佢，2009年再被指於酒樓醉酒鬧事，不過食客當時冇理佢，最後件事冇搞大！



不過習武出身嘅羅莽事業發展不俗，1995年參演《娛樂插班生》時，搽油扮吳剛曾人氣急升，2004年更代替對方演出《慈善星輝仁濟夜》嘅籌款環節。耍功夫更一早耍出國際，年輕時所拍嘅邵氏武打電影例如《金臂童》相當受外國人歡迎，當年已打入美國市場。早年就有電影公司特別為羅莽做咗個專訪，配埋英文字幕。2016年又試過喺當地搞粉絲見面會，畀洋妞圍住咀，粉絲仲要畀30蚊美金先有得同佢影相簽名，又為佢眾籌開拍《金臂童》續集，真係巴閉過荷李活巨星呀！



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