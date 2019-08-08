連詩雅自爆情緒失控狂流淚：要擔起成頭家

歌手連詩雅（Shiga）到電台宣傳《過路人》，表示剛才做節目都忍不住眼濕濕，因為想起這兩年經歷很多：「入行咁耐都未試過咁長時間冇派歌，上次已係年半前派歌。（因為正值轉公司交接期？）都係，雖然公司好好，有安排其他工作畀我，但都對前路幾迷惘，覺得自己會唔會有情緒病，情緒幾控制唔到，但都同自己講冇事，同咗最熟嘅一、兩個朋友講。（爆喊？）未去到，但早上起身唔知自己做咩，喺床上不停流眼淚，成日喊，唔知自己可以做咩，我又要擔起成頭家，多謝同事、朋友陪我渡過難關。」



唔介意養埋另一半



記者打趣說她可以直接結婚，她笑言：「唔關事，唔會工作唔滿意或搵唔到出路就嫁咗佢算，我揀另一半唔會話有咩條件，覺得夾就得。」她又謂自己拍拖不可以卑躬屈膝及受氣：「要有自己成就，除咗工作上，我嘅容忍度係大啲，但對另一半我唔會迫自己認同我唔同意嘅嘢，甚至可以養埋另一半。（男朋友徐浩係咪？）每個男人都唔一樣，有啲男人唔ok㗎，但我覺得女人都可以有自己成就。」



另外，講到她之前與好友陳嘉莉買情趣內衣，她表示兩人因合作劇集而相熟：「嗰間泳衣同內衣店係我之前做過代言，所以去買就有折。」講到她揀Lace款？她笑言：「其實我之前唔買Lace㗎，但我問Sales有咩款可以勁啲，佢就話Lace款可以令胸形靚啲，有豐滿啲嘅效果。（男友係咪好開心？）佢未見過，我畀自己睇。」她又謂與女仔去街先會打扮靚啲，同男仔去街通常運動Look，穿Sports Bra。





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