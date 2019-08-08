三兄弟缺一不可！天堂鳥終於有新歌

男子跳唱組合BOP天堂鳥今日舉行新歌《重新》暨MV發布會，三子表示是加入新公司後的首隻跳舞快歌，唱盡他們內心世界：「歌詞有份參與，公司有叫我哋每一個人寫一封信，講內心經歷、唔開心嘅事。三兄弟團結有事，缺一位都唔得。」問到重新出發是否要擺脫「MK POP」之名？Gordon抵死笑話：「擺脫咗好耐！我哋係冠軍！」



講到唯獨Lincoln於MV中赤裸上半身露腹肌，他笑說：「係公司要求。（點解淨係得你脫？）大家都有揀嘅，唔知抽籤揀定點嘅。」Gordon及Tyrese「補鑊」話留待演唱會再脫。問到Lincoln的緋聞女友、「美女學徒」鍾晴可有見過其赤裸上身？他即刻澄清：「我單身㗎！我哋係朋友，可能之前滑水有睇過，都同佢有透露過會脫，但就冇畀佢睇，賣吓關子、吊吓佢癮，佢都有話我幾努力，合格嘅！」



Gordon自爆今次拍MV要簽生死狀，因為拍攝期間正掛8號風球：「我哋喺廣州啲廢墟拍，本身係危樓，上面有好多爛玻璃同爛鐵片，導演話如果聽到有聲我哋就要走。」而且當日更是Tyrese的正日生日：「嗰日幾乎冇休息過，不過幾得意同埋好開心有呢個成果。」





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