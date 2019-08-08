1歲生日喇！李蘊晒全家福咀爆囝囝

藝人李蘊（Renee）婚後育有一對仔女晞晞及小新，今日係小新1歲生日，Renee為囝囝大肆慶祝！除咗喺屋企貼上「小新，小男神」字樣，仲預備埋同小新同名卡通人物嘅生日蛋糕，相當有心思。Renee同老公及女兒齊齊向小新獻吻，畫面認真溫馨。佢又留言憶述囝囝出世初期曾經有蠶豆及黃疸等問題，大嘆當時非常心痛，但見到佢依家每日逐漸成長非常安慰。



Renee表示：「由於你係男仔，癡（黐）住媽媽嘅時間只係頭幾年，比起女仔，男仔會比較快獨立同埋好快就會有自己圈子自己朋友，所以我好珍惜你依家癡（黐）我嗲我嘅每一刻！特別係餵奶嘅時候，相信係呢一世我同你關係最親密最甜蜜嘅時候！」仲笑指唔捨得小新戒奶，又冧爆咁話：「今日你一歲啦！媽媽祝你生日快樂，身體健康！開心成長！爸爸媽媽會盡能力比你同家姐最好嘅成長環境同平等嘅愛！你乖乖哋同家姐繼續融洽相處就得啦！I LOVE YOU SO MUCH我的前世情人！」



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