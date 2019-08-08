收工返家即造人　羅仲謙：對體能好有信心

相隔3年重返無綫拍劇的羅仲謙，為新劇《木棘証人》試造型，他稱今次是演一名便衣警察：「以前演幹探火爆嗰種，今次係散仔一名貼地啲，唔使一個打9個。我哋演員會自己去設計個角色去演，主要吸引我拍係因為有韋家雄，我太太（楊怡）就同佢合作好多，本來今日太太諗住送我開工同收工，點知我講錯日子，搞到佢有嘢做嚟唔到。（係咪你特別講錯撇甩老婆？）我都驚佢咁諗呀。」



半年留香港拍劇



謙仔稱太太都想來打招呼見下班舊朋友，問到楊怡可會拍劇？他稱今年應該不，商演、廣告都會做。講到他收埋老婆？他笑謂：「你覺得我有咁大權咩？佢啲事會自己安排。（養尊處優生B？）我覺得佢應該要休息下，咁結婚之後係有計劃生小朋友，但我之後都有一半時間唔喺香港，令個計劃實行唔到，今年就好啲，呢半年可以留香港拍劇。」豈不公私兩忙，收工回家要開工「造人」？他笑謂：「我對自己體能好有信心，冇問題。（為咗生B而拍劇？）咁我覺得要實行啦，都係其中一個因素嚟，因為呢3年都有傾拍劇，但覺得今年要實行啦。」



聽晒老婆話



謙仔表示都好想再和太太一齊拍劇，因婚後未試過合作，之前《on call 36小時》都未公開拍拖，所以，感覺不一樣。講到2人拍劇不怕有爭拗？他謂：「佢係視后，佢演技上點都好啲，好值得我參考。（你都好聽老婆話？）老公某程度聽老婆話係好，女人第6感強啲，所以置業嘅嘢，我都信佢眼光。」



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