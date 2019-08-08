難得好對手　容祖兒個唱差啲整喊楊千嬅

歌手容祖兒昨晚第三場紅館騷，早段她的耳機曾經出問題，三個工作人員即上台幫她換咪，她笑說：「經過第一場，我依家見鬼都唔驚。」她更笑言工作人員緊張得即飛撲上台，她打趣笑說：「我仲打算清唱嘛！」



楊千嬅擔任嘉賓



當晚祖兒請來在樂壇被視為競爭對手的楊千嬅擔任嘉賓，祖兒介紹她出場時說：「人生像一場競技賽，我嘅跑道上有好多同我一齊跑嘅跑手，有一啲跑手同你距離特別近，今晚嘉賓佢同我一路跑住，喺我歌唱生涯上，如果我冇遇上佢，我未必有咁樣嘅速度跑咁快。今日我同佢雙劍合璧，希望曾經有一刻我都畀過佢好大動力，令佢跑得快啲。希望大家用最大掌聲，歡迎我今晚嘉賓: 楊千嬅！」繼而兩人一同合唱《假如讓我說下去》。



唱罷後千嬅說：「你差啲整喊我！好開心可以見証你每個階段嘅進步，同埋睇住你一路成熟。你學懂更加點表達你自己，其實一個歌手最想做到，就係將自己唱嘅歌，如果用心去表達到畀大家知道，而大家又接收到。尤其雙子座，好介意人哋明唔明白佢…無人知道但我知.....」祖兒說：「係呀係呀.....你點解會咁都知？」千嬅說：「因為我個仔係雙子座呀。」



互相感謝互相成熟



接着千嬅又繼續說：「二十年係一個女人最緊要時間，我都好感謝你路上畀到好多動力我，以前我哋唔係好多機會相處，好多嘢我都冇同你分享過，見面成日都係「HI BYE」，但係最近十年，大家見面機會多咗，溝通時感受到大家都互相成熟咗，人生路上難得遇到好對手，會令自己進步！所以你唔好多謝我，我應該多謝你先真。以前我哋係頒獎禮台上台下，真係有好多好令人懷念片段，好開心分享你呢分鐘成功。」祖兒聽到千嬅這番說話，一直口啞啞接不上來笑道，千嬅說：「人生就好似連續劇，雖然無人能編自己劇本，但我好開心今晚，同祖兒一同編寫呢首歌嘅回憶。」



同細佬大合唱圓心願



此外昨晚祖兒坐飛船升上半空跟山頂觀眾大唱K時，見到自己細佬坐山頂， 即叫工作人員畀個咪細佬，兩人一同開心大合唱，祖兒更開心大叫 : 「我終於又完成我另一個心願，喺紅館同我細佬大合唱呀！」



昨晚捧場嘉賓包楊受成，祖兒媽媽，丁子高、衛詩雅、陳家樂、李靖筠、伍富橋、陳穎彤等，而張敬軒昨晚繼續來支持，綵排時已經現身為祖兒調音，又帶祖兒上山頂聽聲，祖兒在台上說：「軒仔晚晚都嚟幫我較靚啲聲、耳機呀咁，真係好感動，無以為報，惟有搵晚畀佢扮火龍果！」





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