限時搶獎品！ONE PROMISE緊張到腎上腺標升

樂隊ONE PROMISE新歌《當這地球沒有鐘》，講述打工仔每日跟時間競賽，朝九晚五的生活，總是衝衝衝，趕時間，每天都要面對生活的壓迫！他們在超市拍MV過足癮，四子都坦言喜歡逛超巿，還玩一個類似「限時超市搶奬品」活動，在指定時間搶得最多超市物品為勝！他們都緊張得腎上腺標升，加上拍攝當天事實上時間又相當緊迫，因此他們全程都快手快腳。



所謂要快，就是沒有時間找更衣的地方，大家一齊即場換衫。而超市地方有限，在揀無可揀的情況下他們只好在收銀處更衣，收銀處就在大門口前，雖則關上門，然而有一排大玻璃面向大街，即是要當眾除衫！不過他們很專業，沒有顧慮太多，落落大方當眾脫衣換上MV中的制服，問到他們可有被途人偷拍？他們說：「幸好喺凌晨時份拍攝，希望經過嘅途人冇將情況拍低啦！」當MV拍攝完成後，竟有種自癒的效果，他們笑言原來一場體能發洩，同樣是很自癒。



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