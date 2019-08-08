伊健邀合唱！Van＠Nowhere Boys美夢成真

樂隊Nowhere Boys主音Van寫了一首歌《時光歲月》給偶像鄭伊健，豈料竟獲對方邀請合唱，Van喜不自禁地說：「公司同事喺我生日嗰日話畀我知呢個好消息，所以係我今年最大一份生日禮物。」他知道美夢成真後，讓他更有力量去重新為這首歌編曲，令這歌更適合和伊健一起唱。他說：「我寫呢首歌時，已經將我多年來聽伊健嘅歌吸收到嘅養分，放喺呢首歌度，就連伊健將會如何演繹，都幻想埋。」



面對着自己的大fans，伊健亦不慌不忙地說：「近年香港band壇大家都好流行互相幫忙、合作，我好喜歡呢種氣氛感覺，以前樂壇比較沉默，但音樂其實應該大同。我一直有留意Nowhere Boys嘅音樂，覺得呢隻歌可以一齊做，唔使分咁清楚我係歌手你係樂隊。我都好一段時間冇錄全新廣東歌，我都好開心有呢個機會。」



由於是自己嘔心嚦血創作的，所以Van對此也是百分之百投入，是以歌詞概念也反覆修改，以求盡善盡美，他說：「本來係以一個fans角度去描述，但合唱嘅話，我立即聯想到伊健一系列嘅動人情歌，所以依家個處理會有呢個元素。不過MV雖然未諗到概念，但當然希望和鄭伊健合作啦。」身旁的伊健亦大方地一口答應參與演出，令Van大受鼓舞，自言真的太幸福了。