錢嘉樂爆大鑊！袁偉豪掛住陪張寶兒拍戲？

藝人袁偉豪（Ben）及錢嘉樂到電台宣傳電影《使徒行者2諜影行動》，嘉樂表示電影剛剛上映：「聽樂小姐（樂易玲）講大陸已經有1億7千幾萬票房，係個幾好嘅開始。（慶功未？）未，我哋兵分幾路，我哋做電台宣傳，佢哋就有啲去咗馬來西亞宣傳，其實我哋前幾日都齊人喺北京宣傳。（之後有其他宣傳計劃？）未計劃，等佢哋安排。」Ben就表示有兩場動作戲和一場文戲，其中一場動作戲在緬甸，一場在香港：「香港嗰場就講我畀人KO中槍走咗，今次有得再參與都好感恩，我好投入成個製作過程，就算冇我嘅戲份都會喺片場睇。」



去西班牙陪拍戲



嘉樂就踢爆Ben特地陪女友張寶兒到西班牙拍戲：「明明得兩日戲，但佢哋就去咗10日。」Ben就表示去學嘢：「因為咁啱工作未有安排，所以就去睇吓佢哋點拍，感覺都好新鮮，因為我啱啱入行就係拍劉偉強嘅戲多。」嘉樂笑言：「講笑啫，佢唔係淨係陪女朋友，見佢成日睇住個mon拍成點。」Ben又表示今次與古天樂、吳鎮宇、張家輝都有戲份：「有場跟佢哋開會，睇三位影帝埋位前勾心鬥角，多多錢都買唔到，喺現場睇佢哋做戲，其中就同古天樂多啲戲，佢好Nice，佢見我唔好意思行過去睇mon，就叫我坐過去，佢一嚟到就會破冰，叫我唔使怕醜。」



做好電影



問到電影可會參加影展？嘉樂表示一定要：「今次都係第一次有外國電影喺緬甸拍戲。（可會參加內地金雞獎？）唔知道，都交番畀公司內部決定，身為製作電影人就想乜都參加。（內地電影唔可以參加台灣金馬獎，你覺得可惜？）希望淨係做好電影，其他都唔好去掂。（成個行業變得好尷尬？）希望香港電影做番自己。」



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