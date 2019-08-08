容祖兒演唱會特別場次及退票安排

有關天后容祖兒《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR演唱會》於2019年8月12日「特別場次」及2019年8月5日場次「退票退款」安排通告今日正式公告。



觀眾凡持有8月5日場次演唱會的完整有效之入場門票正本，必須連同票根或已使用的入場門票正本，無須連同票根，均可於8月12日到紅館，按照8月5日場次演唱會的入場門票原有座位入座。



至於未能前往觀看8月5日場次演唱會而持有未使用之完整有效入場門票正本，必須連同票根之觀眾可選擇退票退款。持票人士填妥郵寄辦理表格及完整有效之入場門票正本，必須連同票根，以掛號或快遞形式郵寄寄回主辦機構，主辦機構將支付每位成功辦理退款的持票人士郵資補貼（不論任何地區和退票數量）一律一次性35港元。郵寄辦理退票退款限期由8月13日起至2019年8月26日止，以郵戳日期為準，逾期郵件恕不受理，詳情可直接上英皇娛樂官網查詢。



另外，祖兒為演出搏到盡，為鍛煉好身體，不惜利用健身器材倒吊自己，真係好厲害。佢喺Facebook上載倒吊圖片，仲話：「保住條腰最好倒吊」好多網友都叫Joey小心啲，仲留言問佢係咪尋晚握手時整親：「祖兒保重呀」、「握手時小心」、「怕佢會整親條腰」。Joey加油呀！舞台需要你。



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