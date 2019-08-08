姜丹尼爾拍拖流失粉絲　戀情推遲曝光有原因

限定韓團Wanna One的22歲前成員姜丹尼爾，大前日被爆暗撻人氣女團TWICE隊長志效後，即大方認愛，當晚再發文向粉絲道歉，卻被轟內容欠誠意，僅想以此挽留粉絲的心，事後大批粉絲表明不再支持他，網上亦出現與他相關的大量負評。



昨日Wanna One舉行兩周年聚會，除了當兵中的前隊長尹智聖缺席，與韓國事務所掀合約糾紛的台灣成員賴冠霖亦特地赴韓參加，但姜丹尼爾卻發聲明指為準備海外見面會而缺席聚會，再次惹粉絲反感，質疑他有空陪女友卻沒閑見舊隊友。



有網民翻炒賴冠霖過往曾在節目中笑稱缺席周年聚會的成員要引退。據悉大前日公開姜丹尼爾與志效約會照片的韓媒Dispatch，其實早於7月20日便已準備好該篇報道，卻推遲了16天才曝光，今日播出的韓國節目《Section TV》向相關媒體求證，對方指是考慮到姜丹尼爾於7月25日推出Solo碟，才將其戀情報道押後曝光，原本安排8月1日見街，但當天姜丹尼爾舉行簽名會，故又推遲至大前日才公開報道，結果姜丹尼爾的Solo碟創下逾40萬張銷量佳績。

