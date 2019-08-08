港姐泳裝：古佩玲被揭偷食唔抹嘴

港姐梁敏巧（Maggie）、古佩玲（Kelly）以及王菲身材均稱，着三點式都絕不失禮，Kelly與Maggie接受訪問時，亦不約而同指對今日的泳裝環節感到緊張，Kelly直言平少很少着三點式及去沙灘，而Maggie則指自己平時會着三點式，但好少喺咁多人面前着，所以都好緊張！問到兩人有無Keep Fit減肥？Kelly謂：「無喎，只係少食消夜，着泳裝最緊要唔好有肚腩，刻意食少啲，但其實都幾難忍。」



Maggie則直言有減肥節食：「食嘢減咗一半，我初初參選嘅時候大約128磅，依家瘦咗廿磅，唔會再減落去，不過，希望可以結實啲同有腹肌，今次着完泳裝，都可以放鬆一下，都會食炸雞。」



Kelly都話想練腹肌，會做多少少運動，而做訪問期間，記者發現Kelly嘴角有啲朱古力，對此，Kelly承認自己曾「偷食」：「今日無食過嘢，着泳裝影完相之後，都有喺後台偷食咗啲零食同朱古力。」在旁的Maggie亦即笑稱自己都有食零食補充體力。



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