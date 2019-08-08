立定平安紙　張敬軒：簽名嗰刻好震撼

歌手張敬軒（軒仔）今日推出新歌《感情寄生族》，本年度所推出的三首歌帶出三種不同的生死態度，《You》講述生存與尋找自我的態度；《空手而來》是在困境中掙扎求存的折磨；而最新的《感情寄生族》則是面對和領悟生死的必經過程︰「導演用一個葬禮去詮釋一段感情嘅一個最後嘅階段，無論喺情感層面、生理情感，畫上一個句號嘅時候，所有嘢就會回復平靜。」



面對生死，軒仔亦有份享自身經歷︰「過去呢一年，我都有同死亡好接近嘅經歷，譬如我廣州屋企養嘅一隻狗仔，今年走咗，佢十六歲，陪伴咗我同爸爸媽媽好長嘅時間。之前有個舊同學，同我一樣三十八歲，都係走咗。」除了身邊事物，原來軒仔亦自爆早已為自己立下遺囑：「喺我入咗行大概六、七年，一位圈中前輩提醒我要識得規劃未來生涯，當中包括訂立遺囑。好記得第一次上律師樓立平安紙嘅時候，簽名嗰刻係好震撼！第一年簽覺得好大吉利是，之後每年去re-new嘅時候，又加咗啲新嘢入去，當你開始去模擬一個所謂葬禮嘅時候，你會知道自己最愛係邊啲人。」



講到新歌MV，軒仔指無論導演，抑或女主角都延續了《空手而來》的班底，所以可說是其續集︰「兩位導演Sheng Wong同Matthew Chan嘅審美觀最吸引我，覺得審美對於我嘅MV嚟講，愈嚟愈重要。今次選擇喺六、七十年代嘅教堂拍攝，佢哋對畫面嘅講究和審美一啲都唔俗套。」至於女主角方面繼續由談善言擔任，軒仔笑說對方以後應該不會再為自己拍MV：「今日嚟到拍攝場地見到佢，咦？隻眼做乜腫晒嘅？同上次係一樣㗎！我好appriciate阿談好專業幫我演出呢個MV，佢哋今朝拍攝咗一個葬禮嘅場面，有好多情感激烈同沉重嘅場面，希望可以帶嚟更高嘅視覺美感同水平。」



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