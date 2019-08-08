衛詩雅畀布公仔「上身」　即搵師傅畫符

藝人衛詩雅及林德信演出的驚慄懸疑電影《雙魂》，劇組特別赴馬來西亞取景，更到「吉隆坡三大凶宅」之一的荒廢大宅拍攝主要戲份，一眾演員直言是膽量挑戰，衛詩雅指於拍攝現場遇到靈異事件！



衛詩雅指由於大宅太猛鬼，劇組早已安排當地一位驅鬼大師「駐場」，她說︰「因為二樓最猛，所以全層都封咗，我們只用天台同三樓拍，劇組還安排真係驅鬼師傅上鏡演出，如果有咩事都可以幫到我哋。」更指有演員本打算到二樓探險而發生的奇怪事︰「當日有一個新演員入組，佢唔熟悉拍攝現場，導演好頑皮叫佢有時間去二樓探險。佢嚟到化妝間同我哋講一齊去，當時我好驚、好大反應，叫佢唔好去，當我講完有支水從枱上跌落嚟，但係支水本來放得好穩陣，全部人靜晒，即刻講唔好意思，唔會去二樓。」



她又透露戲中與一隻公仔做對手戲，當拍攝近尾聲，自己竟忽然堅持要將公仔帶回香港︰「本來對隻公仔都有啲抗拒，但突然想帶佢返屋企，仲已諗好放邊度。工作人員同師傅都覺得唔妥，最後師傅將公仔畫道符處置去。」





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