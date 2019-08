一年前險命喪球場！余德丞着番波缽永不放棄

男神余德丞去年八月在港踢波時突然暈倒昏迷,需要送往深切治療部留醫,情況一度危殆,幸好最終甦醒起來,現已康復。熱愛足球的他未有因而放棄這項運動,事隔一年後他再次換起球衣落場踢波。他在社交網上載了球場上盤球的相片,並發文表示「給最愛的,8/8/2018 在球場我跌倒了,但你沒有放棄我。一次挫敗不等於一切 。8/8/2019 忘記所有傷痛,在球場我回來了。A year ago, you failed me but you didn't give up on me. One event does not define who we are. I promise I will never give up on you. It’s time to move on. (一年前,失敗了但你並沒有放棄我。我保證永遠不會放棄你。是時候繼續前進了。)



