一年前險命喪球場！余德丞着番波缽永不放棄

男神余德丞去年八月在港踢波時突然暈倒昏迷，需要送往深切治療部留醫，情況一度危殆，幸好最終甦醒起來，現已康復。熱愛足球的他未有因而放棄這項運動，事隔一年後他再次換起球衣落場踢波。他在社交網上載了球場上盤球的相片，並發文表示「給最愛的，8/8/2018 在球場我跌倒了，但你沒有放棄我。一次挫敗不等於一切 。8/8/2019 忘記所有傷痛，在球場我回來了。A year ago, you failed me but you didn't give up on me. One event does not define who we are. I promise I will never give up on you. It’s time to move on. （一年前，失敗了但你並沒有放棄我。我保證永遠不會放棄你。是時候繼續前進了。）



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