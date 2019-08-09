【一字一淚】袁文傑向囝囝最後道別

藝人袁文傑向來愛錫愛貓囝囝，不過愛貓患有不治之症，而且病情反覆，更不時出入醫院，雖然文傑一早已有心理準備，但面對愛貓離世時，佢亦非常傷痛！佢喺網上發長文兼上載一段片與女友張潔蓮向囝囝作最後道別，隔住mon都感到好傷感。佢話：「囝囝和我一起這10年，亦是我人生中變化最大的10年。很多時候，就算在港，也頻頻不在家，不過那時認為，他是貓咪，會自我找娛樂，是的，但回想起來，他最年輕最蹦蹦跳最精靈最活潑的階段，原來，我錯過了很多，或許說，快樂光陰總不嫌多...到他成熟了，我也穩定了；到我更穩定了，他亦更成熟兼且得病了！這一年半，捱過他兩個生日，他真是一位鬥士，如今卻被突如其來的病打敗，令我感到，囝囝的離開，是意料之內，卻又意料之外。」



文傑又表示囝囝嘅出現令佢學懂愛護其他動物，更嘗試無私奉獻：「囝囝對不起，今日決定從醫院帶你回到自細接觸開的家庭醫生，除了是想有更多溫暖，亦想你更有尊嚴，不要在毫無意識底下留給人做硏究（雖然我這樣説有點過分）！如今，難過也得接受，難過地振作其實更痛⋯⋯是否我有甚麼出錯令你這樣！」