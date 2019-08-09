東方日報C1：姚羽嘉35D完勝蔡嘉欣紋身現形

15位候選港姐昨日首度以泳裝亮相，燕瘦環肥見真章！「35D波霸」姚羽嘉「胸」降澳門非常吸睛，惟腰間有點贅肉；大熱黃嘉雯與蔡嘉欣身形弗爆成焦點，蔡嘉欣腰間以下驚現兩截色，終於承認有小紋身，需以化妝品作遮掩。



《2019香港小姐競選》將於下月8日舉行，15位候選佳麗昨日齊集澳門，首度以三點式泳裝會見傳媒，燕瘦環肥無所遁形！泳衣以葉紋圖案為主打，再配上眾女濕髮Look，完全迎合炎炎夏日。



芸芸佳麗中，擁35D上圍的姚羽嘉與34C上圍的廖倬竩（Ivy）非常搶Fo，身材先贏一仗！不過，兩人身穿三點式亦暴露弱點，姚羽嘉腰部有點贅肉，Ivy臀部則有點鬆弛！兩人受訪時同聲表示入選後未試過穿三點式，故心情分外緊張，性格較騰雞的Ivy被問到會否驚到喊？她直言：「有呀！真係驚到喊。」由於身形比較肥胖，賽前被起花名「肥妹」，但她表示不介意：「咁都好，大家會記得我！（身形冇問題，但好似個頭比較大？）吓？咁點算啊？」問到可想過比賽當晚以泳裝環節搶分？她說：「三圍唔係最重要，仲要睇其他嘢！」姚羽嘉則表示沒想過搶分問題，只想做到最好，問會否努力修腰部線條？她說：「可能我腳長，望落條腰會短，都會好好減肥，依家都落力做緊運動。（上圍咁勁會影響跳舞？）咁又唔會。」



至於賽前大熱蔡嘉欣及黃嘉雯（Carmaney）勝在身形勻稱，三圍32、23、34的Carmaney谷出微「峰」送爽，令視覺上有睇頭；擁有32.5、23、33.5的嘉欣也頗有台型，但被爆左腰下有紋身的她，現場所見該位置膚色明顯有偏差，她解釋：「係有個細細紋身，着泳褲都遮咗部分，遮唔到嘅地方就用化妝品遮！」



「高齡」黃嘉雯恨入三甲



講到有何準備，Carmaney透露為免有胃腩，早上僅吃一隻烚蛋，曾選美的她被問到對泳裝環節可有自信？她說：「係有少少經驗，但今次形式唔同，未試過着泳裝畀人咁近影相。」嘉欣則表示整個星期都只吃麵及麵包：「我都有臨急抱佛腳做腹肌運動，但好似冇咩成效。」又自嘲與同是25歲的Carmaney是高齡港姐，問到可有信心得獎？她說：「冇信心！唔敢諗太多，盡量做最好。」Carmaney則希望打入三甲。



特派記者陳永峯澳門報道



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