原因係？葉巧琳減肥成功　男友勁呻唔鍾意

因新歌《水舞間》初嘗跳舞滋味嘅葉巧琳（Mischa），特登搵咗好友麥秋成排舞，被對方大讚Fit咗，開心到飛天︰「自己有努力Keep Fit，其實係為咗健康啲，上一年暴飲暴食得太犀利，最印象深刻係睇番啲頒獎典禮嘅相真係不堪入目﹗真係會問『點解肥咗咁多嘅？』依家都愛上咗運動，所以都係件好事。（減咗幾多磅？）冇磅過，肥咗6KG，之後減咗4KG，我唔要求完美，唔會追求上鏡都要瘦，以健康行先。」會同圈外男友Sweet住做Gym？Mischa即「投訴」男友黑人憎，完全激勵唔到佢︰「佢本身就好瘦，係食極唔肥，佢唔做Gym，但會一星期踢一次足球，其實企佢隔籬咁多年嚟都會有個無形壓力，所以自己都唔可放縱到超級誇張狀態。（讚你成果？）其實佢唔鍾意我瘦咗，佢話多肉啲好攬啲喎！佢成日話我依家個肚腩冇之前咁好攬，佢想我肥番啲，但始終女仔貪靚。」



報讀戲劇課程



Mischa預告今年會繼續出開心情歌，一改往年的悲傷主題。為咗可以喺唱歌嘅時候投放更豐富嘅情感，佢主動報讀戲劇課程去上堂︰「唔係為拍戲拍劇，係想練習情緒，都學到好多技巧用喺唱歌、錄音度。」講到下一個挑戰目標，Mischa就話想試吓做音樂劇︰「上次喺新歌發布會一口氣串連咗幾首歌咁唱，出到嚟個效果都好好。呢個係自己嘅一個夢想、好想去做嘅事，加上之前自己都係唱歌劇，依家又有學緊做戲，想用故事形式去將啲歌呈現畀觀眾。」



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