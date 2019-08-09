率歌手開騷　五月天感謝堅持夢想10年

台灣舉行的《超犀利趴》音樂祭第二場演出歌手包括有：白安、家家、陶喆、天圑五月天、旺福及蔡健雅等，五月天成員阿信感性地說：「不知不覺音樂祭來到第10年，感謝這10年來讓這個夢想都沒消失的所有朋友們。」



陶喆率領國際樂手、和聲，以及頂尖管樂隊、弦樂隊演出，首次參與的陶喆，特別製作樂手專屬T-Shirt ，由陶喆發想概念與華裔設計大師Daniel Wong聯手合作，更親自參與舞台演出服治裝造型：「我第一次參加很開心，很久沒在台北有現場表演，第一次跟這麼大陣使跟樂手老師們共享舞台，希望今晚帶給大家感動和震撼。」



來自日本的重金屬樂團BABYMETAL，以樂壇少見的形式，女偶像與重金屬的結合獨樹一格，一直是歐美音樂節爭相邀約的對象，首度參加超犀利趴，演出最後也準備超大驚喜，透過畫面正式宣布2020年4月3日要在台北開唱，期待明年與大家再相會。



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