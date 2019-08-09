兼職賣果汁吊命　鄭世豪捱過二打六生活

「細龍生」鄭世豪早前推出新歌大講打工仔辛酸，在演藝界浮浮沉沉的他，試過兼職賣果汁維持生活，亦放棄過歌手夢，幸最後捱過來，並計劃年底舉行音樂會圓夢！



在《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍生」的鄭世豪，演員外還有另一個身份，就是歌手。早前他推出新歌《Copy and Paste》，道出不少打工仔心聲，他說：「今次曲風同以前好唔同，比較輕快，有少少Hip Hop元素，我要跳舞，係新嘗試！」講到打工仔心聲，他透露2001年入行至今，經歷過不少辛酸，但跟臨時演員比較又算不上甚麼：「大家都係做緊相同職業，但佢哋付出仲多，所以有機會都想多謝佢哋。」



遇好角色 幾番浮沉



在娛樂圈打滾多年，世豪也有行行企企做「二打六」的日子，一度想放棄，但他一再強調自己好彩：「有時可能喺某套劇有個好好嘅發揮機會，滿足完，下一套又變番冇發揮。但每次跌一跌，又會遇到高峰，所以先可以堅持到。我試過兼職賣果汁，不過只係好短暫，係幫朋友手，後來有登台機會就冇再做。」今年他亦遇到一個有發揮的角色，在《唐人街》飾演販賣情報的小混混，有不少打戲及要吊威吔。



太太帶旺 星夢尋夢



至於音樂上，2013年對世豪來說是一個轉捩點！一直喜歡唱歌的他，入行初期幻想可以由演員變歌手，但幾年下來，發現夢想距離自己愈來愈遠，於是決心做好演員工作，想不到2013年參加《星夢傳奇》勇奪亞軍，令他再燃歌星夢，他說：「好多謝太太，佢真係好旺我，我6月求婚，10月就係《星夢傳奇》，跟住做埋《勁歌金曲》主持，一做就5年幾，期間識到好多音樂人，畀咗好多意見我，所以2016年出到歌，亦成就咗依家間唱片公司去扶持我。」今年他會推出3首歌，並計劃年底舉行音樂會。

