向時裝界進發　杜德偉回歸校園讀暑期班

歌手杜德偉（Alex）早前一圓時裝夢，重新啟動佢創立嘅時裝品牌MNA，仲喺杭州舉行首個時裝show。年輕時曾修設計嘅Alex，近日就重返校園，去到倫敦進修時裝設計，為咗做好品牌生意不遺餘力。佢喺社交網大晒多張讀書近照，見佢由畫圖、揀布料、衣服剪裁等唔同步驟都親力親為，非常認真投入。



佢亦有留言分享再做學生嘅感受，佢提到：「回歸校園，在倫敦中央聖馬丁時裝設計學院修讀暑期班，除了重拾學生滋味，認識許多來自世界各地喜歡時裝設計的同學，更能感覺接近時裝界的頂尖設計師，如Alexander McQueen、Stella McCartney、John Galliano、Ricardo Tisci、Pail Smith、Davis Koma、Hussein Chalayan等數之不盡的時裝界巨人，最重要的是能夠重新認識時裝設計到底是甚麼一回事。」



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