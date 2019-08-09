【離婚8個月】楊冪同前JYP男星傳拍拖

內地藝人楊冪上年年尾同劉愷威宣布結束近5年婚姻，呢日突然爆出楊冪有新戀情，佢同前JYP娛樂藝人着住情侶裝行街兼睇展覽！



事緣有網民喺微博Po出一對男女嘅背影相，兩個都係戴帽、口罩配短褲兼同款波鞋，該網民話係曾經簽過韓國JYP娛樂嘅30歳內地藝人魏大勛，同女朋友拍拖嘅證據，女方嘅身份立即引起網民嘅興趣，細查之下發現佢左腳小腿位置有一個胎記，對比之下竟然同現年32歲嘅楊冪係一模一樣，而女方嘅打扮同楊冪之前喺機場現身時好相似，加上魏大勛曾經公開講過讀大學時就已經好鍾意楊冪，而且佢哋喺早兩日七夕時，相約組隊打機玩通宵！種種迹象都指出佢哋有拍拖嘅嫌疑！



事件瞬間喺網絡炒熱，當事人之一嘅魏大勛喺微博發文澄清，佢留言話：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心！」雖然佢咁講，不過唔少網民都唔太相信，覺得着情侶鞋出街，加上七夕呢啲日子約埋打通宵機，絕對唔係朋友咁簡單。



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