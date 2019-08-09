體重高峰！傅穎樂做微胖女　晒線發放正能量

話咁快尋日已經立秋，但天氣都仲係好熱，藝人傅穎（Theresa）今日就分享咗幾張靚相，着上小背心微露事業線，似乎想令大家更Hot！佢留言：「香港的立秋尤其明顯，雖然還沒到秋風送爽的時候，但昨晚已經不需要開空調睡覺了🌱今年夏天被叫胖穎，迎來體重的高峰。今年秋天，依然覺得健康無價、快樂無價，想繼續做個快樂又健康的微胖女子😆」其實Theresa早排去咗歐遊，玩得咁開心難免有少少心廣體胖，而且望落仲係一樣咁Fit！佢仲標籤「攝於今夏」、「走」、 「吃去」、「工作需要力氣啊」。



為咗有氣有力工作，尋晚Theresa就同朋友齊齊「食好西」，朋友仲幫佢影咗兩張相，見到呢位朋友對攝影都有啲研究，識得高抄影到Theresa靚一靚，仲附送「線頭」添！不過唔知係咪影到心目中嘅畫面太開心，搞到呢個朋友激動到有少少手震。Theresa留言：「朋友說：『你在一個人鏡頭裏的樣子，就是你在他／她心目中的樣子。』#我朋友手有點抖#😂」佢仲講明係girlstalk，話畀大家知揸機嘅朋友係女仔，網友都大讚佢朋友手震都影得咁靚，認真犀利！



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