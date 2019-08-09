許芷熒宣布結婚：佢連沖涼都怕我會跣親

2011年港姐季軍許芷熒（Whitney、前名：許亦妮）入行以嚟有唔少緋聞，經常被指同唔少富家子交往，喺2017年3月宣布過分手之後，隔咗近一年先再有新戀情，並經常喺社交網放閃，不時傳出男友已向佢求婚嘅消息，今日佢終於「官宣」要結婚喇！



梁麗瑩做紅娘



Whitney發長文表示同未婚夫相識嘅時候，朋友已經話佢哋好有夫妻相，而大約兩年前幾前，佢喺教堂祈禱同神講希望會遇到一個彼此會互相珍惜，互相愛護的伴侶 ，點知當晚好姊妹梁麗瑩就突然打畀佢話想介紹男仔畀佢識：「我當時已經準備上床睡覺， 很不想外出，但梁麗瑩叫我隨便穿件衣服，帶頂帽子出去找她，結果彼此認識了原來很投契，彼此都有相逢恨晚的感覺。我一直覺得是神讓我遇上你，是神有聽我的禱告！是祂的安排😊」



幼稚園得上天啟示



而呢段緣分，原來喺Whitney讀幼稚園嗰陣已經得到上天啟示：「當我知道你名字叫Alexander，我更覺有點驚訝， 因為家人說我幾歲讀幼稚園的時候， 每天放學都說 『Alexander』這個名字，回想起來，感覺好像上天一早已經跟我暗示，我將來的丈夫名字是Alexander！」



影婚照已覺不捨



而影婚照嗰陣，Whitney同未婚夫都非常感動，大家都眼濕濕有唔捨得對方嘅感覺：「我現在已經開始捨不得你，已經害怕有一天要和你說再見， 又不知要再等多久才能再在同一個時空裏相遇。」佢亦大讚未婚夫體貼，並舉出多個事例，話畀大家知點解自己答應求婚：「過馬路時，你永遠都會站在車駛過來的方向， 用身體去擋住我，確保我不會有危險。你每天下班後都一定風雨不改要吃我煮的晚餐。你總是常給我小驚喜，常常會寫情信給我告訴我你多愛我。你很支持我喜歡做的事， 我喜歡煮飯，喜歡研究食譜 ，你每天都為我試食， 就算一個餸煮了十次，你都覺得是全世界最好吃的飯餸。這些都只是其中一些你的優點，也是為甚麼當你向我求婚時，我想也沒有想過，就said yes！」



期待共度餘生



Whitney感激未婚夫呢兩年幾以嚟對佢嘅支持，又指兩個人一齊，唔只要互相遷就，仲要互相令對方進步：「雖然你很奄尖，很有要求，很挑剔，但是令我進步成為一個更好的人～（哈哈😃被挑剔但是心裏還是覺得甜蜜的）」又感性咁話：「曾經有位朋友跟我說："Whitney，你將來選擇丈夫，一定要選擇一個處處保護你，處處緊張你，連沖涼都怕你會跣親嘅男人。" 今天我找到了🤗我們決定組織家庭，一起到白頭❤️💞 我將會用一生的時間來珍惜你，愛護你，支持你， 尊敬你，崇拜你。感謝你每天帶給我的歡樂，笑聲，讚美，欣賞和保護❤️」Whitney最後再感謝神同好姊妹梁麗瑩撮合咗佢哋，仲話好期待同未婚夫共度餘生添！



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