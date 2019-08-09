孖胡楓翻唱金曲！阮兆祥自爆電台靈異經歷

藝人阮兆祥及唱片監製譚國政中午到電台接受訪問，宣傳即將推出的祥仔個人Hifi大碟。唱片預算9月推出，祥仔今次翻唱女歌手經典金曲，當中包括《天各一方》，不過獨白部分則重新填詞，並邀來胡楓聲演，祥仔表示：「起初修哥（胡楓）同我講，我講嘢咁（漏口）你都搵我？畀咗詞佢睇幾日，最終佢答應，錄音嗰日我哋聽到眼濕濕，啲詞係講男主角係墓前向已逝去女伴訴心聲！」



據悉，今年是祥仔推出首張唱片30周年，故他推出發燒碟之餘，還會舉行演唱會，唱片封套邀來Super Girls成員Aka畫插畫。談到石詠莉早前表示翻唱別人的歌遇上怪事，祥仔即謂：「我淨係試過以前喺電台主持節目，深夜無端端聽到怪聲，一望之下發現原本右傾擺放嘅黑膠碟，突然反方向變左傾。我又試過做緊節目，有『4D眼』嘅拍檔話我後面企咗個『朋友』！」



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