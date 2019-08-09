祖兒紅館教廣東話　JJ亂噏：丟你點講...

天后容祖兒的20周年紅館騷《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》昨晚第四場，邀請台灣歌手林俊傑（JJ）擔任嘉賓，兩位如「行走CD機」分別合唱《她說》及《不為誰而作的歌》，聽到全場Fans拍爛手掌！祖兒表示跟JJ因為曾經同一間唱片公司，所以交情非淺︰「佢唱片嘅香港發行係我公司，關係密切啲，佢作歌好叻，我決定搵佢做嘉賓，Whatsapp『Hi』咗佢幾日都唔應人，仲以為佢唔想理我，正想放棄之際，佢就突然覆咗我一個『Hi』，仲二話不說應承嚟支持我！世界上係有啲朋友，即使係好耐冇見，但當你需要佢嘅時候，佢就會即刻出現喺你面前，好感謝JJ﹗」



當JJ演唱完《她說》之後，除下耳機感受全場Fans的歡心聲，並自爆首次享受紅館四面台的震撼︰「好喜歡這種3D的歡呼感覺，自己從來沒在紅館開過四面台，將來也希望有機會嘗試一下。今天一個對我很重要的人也來了看騷！這個人就是我媽媽！她是特地從新加坡飛來的，不過不是為看我，是為了來看祖兒！」祖兒接說︰「我知啊！你媽媽還帶了班丹cake（班蘭蛋糕）來給我！真的很感謝！下次不如也帶南雞飯、肉骨茶來，哈哈﹗」



之後祖兒問JJ想不想學廣東話？搞到JJ尷尷尬尬笑話︰「廣東話我識少少，我媽是廣東人，她廣東話講得很好......」然後他用廣東話再說︰「我媽喺到.....我唔得.....丟.....丟你點講？」祖兒聞言即呆一呆大笑，才恍然大悟知道JJ想說「不能丟媽媽的臉。」認真笑爆咀﹗祖兒又趁機在台上亂教JJ廣東話，例如「容祖兒好靚」、「英皇好有錢」、「缽仔糕好食」，氹到Fans捧腹大笑，當JJ反問她甚麼是缽仔糕？她即跳制大笑反問︰「你講緊邊樣缽仔糕先？哈哈哈.....」弄得JJ一頭霧水，又對觀眾大笑不解，及後祖兒咬耳仔解釋，他才明白大家笑甚麼。



昨晚到場支持的圈中好友有惠英紅、羅力威、何超雲、Super Girls成員AKA、蔡思貝、賴慰玲、鄧健泓及其太太石詠莉等。



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