處女開騷！譚嘉荃跳性感舞求突破

歌手譚嘉荃（Amy）出席「譚嘉荃一路上有你演唱會」記者會，她透露今次是入行以來首個個唱，心情十分緊張：「我入行係組合B2身份，有兩個人一齊出記者會出節目，之後又同漢洋一齊拍檔，雖然單飛發展一段時間，但做主角係第一次，唔好話演唱會，連今日記者會我都好緊張，希望快啲完成。」問到個唱嘉賓，她表示會邀請B2的拍檔郭可穎（Sandy）：「佢要同老公、囡囡申請，佢上次同我上《流行經典50年》已經畀囡囡投訴，初時我唔要求佢跳舞，因為要排練，但佢話今次係我第一次，所以要。其他嘉賓仲有漢洋、李國祥，唔想太多嘉賓，因為就會少咗自己嘅表演時間。」她謂很多人都覺得她太過斯文，為求突破，她會排練一段性感的舞蹈。



她稱歌手李國祥知道她心情緊張，故為她做心理輔導，又指今次是對方一手促成其個唱：「佢話我經常將自己放到太後，成日唔好意思行咁前，佢話我係OK。其實兩年前開始，漢洋同其他慈善機構都有叫我開個唱，但我覺得自己未準備好。（睇完漢洋嘅個唱有信心？）唔係有信心，係覺得原來有自己個唱係好開心同感動。有個機會放喺你前面就試吓囉！」

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