鍊贏小鮮肉！羅家英暪住老婆孖台妹浸溫泉

藝人羅家英拍攝ViuTV節目《臺灣文西Only You》，帶領小鮮肉呂爵安（Edan）遊走半個台灣，邊識當地女仔邊走訪各個旅遊熱點及情侶約會聖地，感受在台灣情場馳騁的快活。難得可以「攞正牌」撩女仔，家英哥可謂未出發先興奮，大讚台灣民風好兼美食多，台妹又靚又溫柔，被問到出發前會否先向太太汪明荃備案，家英哥說：「我諗拍完先同佢講啦！」對於要和家英哥爭奪台妹芳心，同行的Edan表示會尊重長輩，笑謂：「家英哥唔要嘅（台妹）先畀我啦！」



兩人於第一集與台灣美女陳希希見面，同遊淡水八里老街，沿路品嘗各種台灣小吃，Edan打算趁機展現溫柔一面，餵女嘉賓吃菠蘿，卻慘「食檸檬」被拒，家英哥見狀立刻出招，細心幫女嘉賓擦嘴角，令女嘉賓害羞甜笑起來。



之後他們帶女嘉賓到北投浸溫泉，三人同坐一個溫泉池內，場面香艷，Edan笑問家英哥為何一直把手舉起來，家英哥用國語解釋：「我的手放在上面，是要讓人家知道我沒有在水裏『鹹豬手』，我是很君子的！」女嘉賓聞後直呼：「家英哥好厲害喔！」



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