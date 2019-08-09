練到整傷胸骨！謝安琪起腳踢麥浚龍

繼《羅生門》之後相隔4年，麥浚龍（Juno）和謝安琪（Kay）再推出合唱歌《廢話》，為拒絕製作「《羅生門》2.0」，Juno特意採用不同班底創作，並再次打破廣東歌合唱模式，破格地一人一字對唱，嘗試尋找另一種創作高度。新歌繼續說故事，延續浦銘心（由Kay飾演）和董折（Juno飾演）的內心世界，MV透過抽象現代舞步融入武術呈現，加上雨中剪影的視覺效果等，不惜工本。為交代浦銘心和董折與別不同的夫婦相處日常，今次拍攝加入大量武打戲。Kay自爆早已於拍攝前兩個月開始排練，鍛鍊肌肉的耐力，但她直言臨埋位一刻依然無足夠信心︰「有一幕我要一腳踢走Juno個嘴叼住支煙，武術指導當場做最後示範嘅時候，亦都唔係一試成功，搞到我更緊張。」幸好最後順利完成，成果亦有驚喜︰「其中一個Take，連燈膽都畀我哋掉壞，突然閃出火花，呢個係意料之外，當下都好擔心啲火花會唔會整傷Juno，但好彩冇事。」



身兼導演一職的Juno更大讚Kay表現專業︰「今次啲動作場面，佢準備咗好耐，對於一個冇習武嘅人嚟講，親身上陣係需要勇氣，過程中佢好投入，整傷胸骨都唔知知，顯示出佢嘅勇氣同專業，好感謝佢信任。」

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