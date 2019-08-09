25厘米高跟鞋！豹紋徐冬冬野性盡現

內地女星徐冬冬向來作風大膽，繼之前佢着上由30個膠水樽同五顏六色嘅樽蓋造成嘅「環保裙」，今次冬冬又搞搞新意思，喺微博上載最新造型，以春麗頭配以豹紋連身裙，望落夠晒野性，但亮點落入冬冬着住嗰對高跟鞋，呢對高跟鞋有成25厘米咁高，更有網友笑指可以入紙申請健力士世界紀錄做「世界第一高高跟鞋」！



相中見冬冬仍然都可以擺出多個甫士，但冬冬張張相唔係坐就係瞓低，根本都冇企過，難怪佢呢對高跟鞋都成為微博熱搜，仲叫做「徐冬冬不能走路的高跟鞋」。她說：「有時候，會想要嘗試這種極致的性感，豹紋，網襪，極誇張的高跟鞋……當所有性感元素融合在一起，就像進入一個瑰麗斑斕的夢境，夢境中，我可以肆意成為任何人，任何生命，甚至精靈。女生是會迷戀夢境的，夢境離現實愈遠，愈讓人覺得美好。」



唔少網友都對呢對高跟鞋好好奇，留言問冬冬究竟行唔行到路，連佢自己都話：「走不了。」



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