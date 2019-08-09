男友冇表示？李幸倪生日同屋企人去旅行

歌手李幸倪（Gin Lee）出席視聽展，表示首次公開唱新歌《浮世繪》：「都有少少緊張，因為歌詞有60首歌歌名，都幾難記，冇乜故事性，要死記。（錄音嗰陣呢？）可以睇歌詞㗎嘛，但今日就冇貓紙，尋日都背歌詞背到好夜，今朝化妝Set頭都背緊。」講到現場差不多全是男Fans，她表示：「鍾意Hi-Fi通常都係男。（你都鍾意？）鍾意，都想有一套System，但好貴，同埋香港冇空間，啲喇叭仲大過我。」



講到她8月26日32歲生日，她透露會與家人去旅行：「我下個星期會去星馬宣傳，所以會Join埋馬來西亞嘅屋企人一齊去澳洲玩，好耐冇放假，之前工作又大壓力，所以可以放吓假。（男友會同行？）呢個係Family Trip，會同父母、家姐同一啲親戚去。」問到男友在她生日有何表示？她避談：「冇嘢表示，其實每年都想同屋企人最少去一次旅行。（男友冇得去會唔會嬲？）如果我冇得去我就會嬲呀，哈哈。」



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