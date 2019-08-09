大會堂開騷　Joe Junior重拾集體回憶

資深歌手Joe Junior與歌莉雅及新人侯慧寧出席視聽展。Joe Junior表示很感恩：「因為早幾日仲咳，但知我今日要唱歌就冇事。」講到9月及11月都會開演唱會，他認為在香港大會堂開騷是最多的回憶：「因為1967年第一次喺嗰度開騷，唱到喊晒，見到好多Fans支持，係好開心嘅事。」



談及健康，Joe Junior瘦了3磅。問可是為了演唱會減肥？他說：「都有啲係，減肥可以着番啲舊衫，慳啲吖嘛，哈哈，其實因為上年入咗院輕咗7磅，之後再瘦多1至兩磅，所以就繼續保持住呢個磅數，都多啲做運動，拉筋、桑拿、浸冰水，由屋企鰂魚涌行去灣仔。（太太陪你？）佢鍾意打麻將，哈哈。」



在旁的歌莉雅及侯慧寧趁機表示想做嘉賓，Joe謂這要等公司安排，但本身已邀請了伍綺玲與陳明恩兩個嘉賓。他現正練歌，當中包括《情人的眼淚》。問個唱可會唱？他笑言：「到時會唱兩隻中文歌，但保持神秘唔講住，總之係大家耳熟能詳嘅歌。」



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