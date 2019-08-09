地獄廚神出沒注意！鄧紫棋未煮已經撞跌碗

歌手鄧紫棋（G.E.M.）出晒名係「地獄廚神」，當年佢亮相無綫節目《美女廚房》，憑一味「屎味魚蛋」打響名堂，簡直「技驚四座」，之後佢試過為上節目《鋒味》苦練廚藝，點知就搞到酒店響起火警鐘，差啲火燒廚房，認真牙煙！



雖然去年佢再次現身《美女廚房》，以招牌菜番茄炒蛋成功雪恥，但唔少人對佢嘅手勢依然有所保留，好似最近佢喺內地節目《中國新說唱》中同一班隊員玩煮飯仔Relax一下，點知就遭到隊員嫌棄，仲下令「驅逐」添！一開始G.E.M.見大家各有各忙，於是好熱心咁想幫手打蛋，點知蛋都未攞，佢就唔小心撞跌身旁嘅飯碗，嚇到大家即刻將佢叫停，而佢亦「自己知自己事」，笑言：「我當監工就好了，就不要自己弄了」。



其實G.E.M.嘅隊員除咗Rap得出色，原來個個都煮得兩手，其中選手王大痣炮製炸子雞，在旁嘅G.E.M.睇到流晒口水，最後埋位食飯時更加食唔停口，果然係一名「吃貨」！唔少網友都笑指G.E.M.始終擺脫唔到「地獄廚神」嘅命運，叫佢都係乖乖坐低等食啦。



網民有話兒：

AKA-艾xx棋：姐姐做飯，你們不怕廚房爆炸嗎？

Xxxx23X：地獄廚神再次出沒！

皮xxylx：姐姐你負責吃就好了

小偉xxxx愛了嗎：鄧紫棋做飯除了尖叫還會啥？



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