囡囡夾到手指骨折　陳爽：佢成隻指甲冇咗

藝人陳爽出席慈善餐舞會，育有兩名子女的她依然弗到爆！她透露囡囡最近受傷骨折，令她心痛不已：「囡囡喺屋企夾到大門整親隻手，成隻指甲唔見咗，流晒血。我哋即刻入醫院照X光，之後又包紮，骨都碎咗一毫米，我好擔心，希望生得番啦！醫生話過三個月先康復，依家隔日就去洗傷口，本身阿女好鍾意游水，依家都唔掂得水，不過佢好堅強冇乜喊，所以呼籲大家注意家居安全。」



她揚言已湊夠好字要封肚：「一個好字夠啦！如果生咗第三胎個性別唔Balance，就會想追多個，想有番啲自由！（暑假有乜搞作？）我哋一家去咗日本玩一個星期，不過仔仔因為就嚟考小學，就算暑假都參加咗好多興趣班，所以去完旅行返嚟要不停補堂，仲忙過返學。而且希望仔仔強身健體，加多咗體育嘅興趣班，因為佢性格比較文靜，Push佢多啲出去，反而囡囡就好活躍。」

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