戒食雞煲打邊爐　廖子妤恨操Fit啲

藝人廖子妤出席運動品牌活動，講到好友余香凝努力減肥，她表示：「係呀，其實我哋第三次嚟呢個活動，見佢同第一次嚟對比好大，邊爐、雞煲佢鍾意都唔去食，已經減咗八磅，我都想試下。」她又謂自己想操練：「想操fit啲，但已經由年頭講到依家。（想操到有馬甲線？）係呀，其實我鍾意好似林明祺嗰啲，有腹肌，但又有大好大嘅...上圍，好似漫畫人物咁，不過好大嘅上圍我就冇，所以就要控制個肚。」



她又之前去完馬來西亞，因為其中一隻10歲的狗過世：「媽咪send佢啲相畀我睇，但我都覺得其實佢好似冇離開過，不過我都計劃返多啲馬來西亞探屋企人，或者叫佢哋多啲嚟探我，媽咪就探多啲，一年嚟幾次，爸爸同阿妹就幾年一次。」她又希望11月可以返馬來西亞，問到可有安慰媽媽？她表示：「人大咗好似冇細個咁close，驚太肉麻，由得佢喊同聽佢講。」

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