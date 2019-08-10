楊冪新仔起底　魏大勛義氣仔女綜藝王

被拍到與內地女星楊冪情侶裝行街兼睇展覽的新仔被起底，他是現年30歲的魏大勛是中央戲劇學院畢業生，2008年憑劇集《蘇菲日記》正式入行，曾在《我們相愛吧》、《快樂大本營》等綜藝節目亮相，亦拍過多部電影，當中包括《因為愛情有幸褔》，而新作是英皇電影《緊急救援》。2014年曾簽約韓國經理人公司JYP娛樂，直至2017結束合作關係後，自組工作室。由於他在節目中表現搞笑、呆笨，故粉絲無數，在「緋聞」爆出後，於明星勢力榜位居第11位。



而其樂於助人、善良及不怕蝕底的性格，被封圈中「好好先生」，內地女星謝娜更視他為徒弟，與人氣小鮮肉王嘉爾及王源是其好友。最廣為談論的，是他由一個重達200多磅的肥仔，在努力減磅成為為小鮮肉，另外，早年王源更自爆半夜問他借五萬元，不倒五秒他即轉錢，成為義氣佳話！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。