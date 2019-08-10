首演嗌好玩　阿Sa決心轉型做舞台劇演員

藝人蔡卓妍（阿Sa）、卓韻芝及凌文龍等主演的舞台劇昨晚舉行首演，演出後眾演員回答由大會預設的問題。首次演出舞台劇的阿Sa坦言演出時有點緊張，幸好沒有出現嚴重失誤：「我尋晚好驚，尋晚一點幾張敬軒打畀我，佢叫我Good Show，佢話嚟唔到睇你第一次，因為我要去（容）祖兒（演唱會）嗰邊，我話第一場唔好嚟睇，佢話通常第一場係最好，因為大家都會好集中，多數第二場先會瀨嘢，我聽完佢講好驚。」



至於卓韻芝就自爆自己在其中一幕忘記對白，幸對手表現淡定作回應：「我會比所有對手滿分，因為正式演出比排練更生動，最重要係阿Sa，我同佢每次排練都會有唔同情緒，唔會知當晚情緒係點，所以好難得。」阿Sa大讚舞台劇好好玩，揚言決定要轉做舞台劇演員，卓韻芝笑言這番說話，阿Sa已講了一百次。問到做舞台劇跟拍電影最大的分別？阿Sa稱：「電影可以NG，舞台劇冇得NG，好多突發狀況，要腦筋急轉彎，你要即時諗到應變方法，好好玩，至於電影好玩嘅地方就好唔同。」她又預告之後的場次會有彩蛋，叫大家留意。



卓韻芝則被問到做Talk Show跟舞台劇的分別，她謂：「呢個劇除咗我個個都係專業演員，我以前拍戲都只係客串一場，主要係做比男主角拋棄嘅角色，今次由頭演到落尾，好唔同，我會諗自己有冇專業演員嘅水平。以前做Talk Show一個人一支咪可以爆肚，依家同其他演員有晒綵排，唔可以咁自由，但現場都會忍唔住。」



另外，對於之前阿Sa在IG取消關注張致恒疑跟對方割席，大會表示：「想講番個劇嘅嘢！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

