東方日報C1：楊冪魏大勛姊弟戀情侶鞋洩蜜

現年33歲、去年底宣布與劉愷威結束五年婚姻的內地女星楊冪，單身八個月，突然爆出與小三歲的內地男星魏大勛玩姊弟戀，觸發雙方粉絲罵戰，甚至聲稱要「脫粉」！未有直接否認戀情的魏大勛，更被爆情傾楊冪13年，為了女神而發憤考上中央戲劇學院。



有內地網民爆料，指日前在北京798藝術區，巧遇魏大勛和一名女子看展覽，全程肩並肩，形影不離。當時兩人戴帽子及口罩掩人耳目，並穿同款情侶波鞋。雖然該網友未拍得女子的正面照，但卻有眼利網民發現相中女子的左腳小腿有一個胎記，無論位置及大小都跟楊冪的胎記一模一樣，加上其一身打扮，與楊冪早前現身機場的裝束非常相似。兩人早前曾合拍綜藝節目《密室逃脫》，朝夕相對，故疑似拍拖的消息不脛而走！



合拍節目甜蜜互動



消息爆出後，魏大勛在微博發文：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心。」而該爆料網民昨日再「加碼」，網晒一張經過模糊效果處理、疑似楊冪挽着魏大勛手臂的相片。由於魏大勛的回應可圈可點，故有兩個解讀：一是魏大勛只說是跟朋友出街，根本不是楊冪，否認戀情；第二個解讀則是他未有直接否認女方是楊冪，只以「朋友」來稱呼她，間接承認雙方約會一事。



由於魏大勛回應含糊，加上楊冪方面未作澄清，令緋聞炒得甚囂塵上，大批網民翻出他們「秘戀」的證據，包括七夕當天，兩人整天一起玩網上遊戲，以及拍《密》時的親密互動。楊冪拍《密》時，被突然彈起的彈簧床嚇倒，魏大勛立刻上前拉住她；又有一次楊冪弄髒了手後，直接往魏大勛身上擦；以及在密室內，魏大勛把受驚的楊冪拉入懷中。



迷戀13年夠專一



魏大勛被網民翻出早於2006年已迷戀楊冪，好感已植根多年，並曾指為了女神而考中央戲劇學院。13年前還未入行的魏大勛曾發博文：「這2天迷上楊冪了！我只是喜歡看見她的那對大眼睛，我感覺已經成為她的Fans，雖然我知道也會在這個娛樂圈混，真希望有機會能跟她合作，所以我一定要考上中央戲劇學院！」而2014年魏大勛參演劇集《一又二分之一的夏天》時，有句對白被指是他臨時爆肚加上：「她叫楊悔，外號小楊冪，聽名字你就知道長得有多漂亮了吧！」多年來他對楊冪的「愛」堅貞不移，曾在節目中被追問喜歡楊冪、Angelababy還是迪麗熱巴，他仍堅持選擇楊冪。



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