盧峻峯入行7年《十二傳說》演兇手受注目

劇集《十二傳說》由多個單元組成，蕭正楠及林夏薇接連調查多宗奇案，剛完結的《日軍亡靈殺人事件》引來不少回響，當中飾演終極兇手的藝人盧峻峯（Alvis）入行七年，終獲得網友注目，Alvis直言劇集回響甚大令他感到意外，不斷收到親友WhatsApp問他誰是兇手，很開心獲得此角色，相當有挑戰性：「好多謝監製黃偉聲信任，搵我做呢個角色，係繼《老表畢業喇》後第二套合作，收到劇本嘅時候好開心又好擔心，開心嘅係『戴偉雄』呢個角色對我嚟講幾有挑戰性，入行七年，仲未試過有一個角色係能夠貫穿一個故事，呢個角色都幾特別，高智慧得嚟好壓抑，有正義感但為咗真相同復仇會助紂為虐，討厭體制內『平庸之惡』而部署犯案，而擔心嘅係要到出名猛鬼嘅達德學校拍攝，因為小弟屬於敏感體質，但好彩喺達德嗰幾晚都冇咩特別感應，拍攝時候都尚算順利，只係偶爾幾次機器失靈同冇咗條聲。」



講到最深刻一幕，Alvis說：「殺人自白個幕係我入行咁耐第一次面對連續講兩頁紙嘅對白！加上嗰排其實係踩緊三套劇，《包青天再起風雲》、《丫鬟大聯盟》同《十二傳說》，每日幾乎要返20個鐘，組接組，平均都瞓唔到兩個鐘，記得當日攰到連講嘢都冇力，個人已經飄飄吓。但畢竟係訓練班出身，好難得遇到重要角色，我其實早喺收到劇本時已經不斷做功課同向前輩請教，喺呢度要特別多謝用咗兩晚時間，喺電話同我分析角色，分析對白嘅何遠東！亦好感激當日拍攝現場一眾工作人員同演員嘅包容同耐心，特別係張頴康！好彩播出之後觀眾都幾鍾意，冇辜負到大家對小弟嘅愛！」



Alvis透露剛跟TVB轉為部頭合約，比較自由，可跟不同機構合作，而他在TVB的劇集存貨不多，去年有機會接拍導演葉念琛的電影，他亦希望有機會作不同嘗試：「希望之後各位監製、導演或平台都願意畀機會用我！因為我真係好喜歡演戲！」拍劇工作量不算多，Alvis直言要密謀開源機會，最近就跟妹妹合資在銅鑼灣開美睫小店，希望能有額外收入。



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