姊弟戀見埋家長！梁浸浸畀男朋友仔叫錯名

藝人鄭希怡（Yumiko）個女「梁浸浸」雖然只得4歲人仔，但已經多才多藝，依家人仔細細，仲已經學人「拍拖」見埋家長添！到底梁浸浸嘅「男朋友仔」係邊個？原來係無綫節目《東張西望》主持嘅容羨媛！佢今日喺社交網分享3歲囝囝Fraser拖實梁浸浸嘅相，留言：「👦🏻:媽媽，我女朋友暖暖！🤦🏻‍♀️:人哋叫梁浸浸唔係暖暖呀！」佢仲講明以上對話係真實對白添！除咗拖手相之外，容羨媛仲公開埋兩小無猜嘅攬攬片，睇見都覺得Sweet呀！不過網友就搞笑留言：「哎喲…梁浸浸會叫非禮㗎🤣🤣」



此外，原來「見家長」呢一日容羨媛係帶咗一對仔女同陳小春囝囝Jasper一齊去室內遊樂場放電，佢仲幫三個小朋友影咗唔少合照，見張張相入面Jasper嘅甫士都唔一樣，相當搶鏡！連容羨媛都忍唔住話：「Jasper就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，無論去到邊度...個pose都一樣咁耀眼! 🕺🏻」



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