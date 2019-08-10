唱主題曲圓夢惜被抽劇！張振朗嘆冥冥中有主宰

無綫力捧的小生張振朗接受電台主持人梁泰來訪問，在熱播劇《包青天再起風雲》中飾演「展昭」的他孭重飛，曾經被取笑終打破「地獄黑仔王」稱號，因為今年他首次當男一本來推出的劇集，包括《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》均受黃心穎拖累連環被抽起，另一齣拍完的《機場特警》又因近日「修例風波」被迫壓後不知何時面世。



節目中張振朗坦承劇集臨出街被抽，第一下反應是很不開心，但很快便釋懷，他說：「從來冇埋怨黃心穎，因為我同佢一直係朋友。」他坦言兩齣被抽的劇集，最愛《堅離地愛堅離地》，事關他花了很多努力鑽研角色。



2006年曾經參加新秀及2013年《星夢傳奇》的他，原來唱歌一直是他多年的夢想，他曾經很感動能灌錄《堅離地愛堅尼地》的主題曲，讓他一圓歌唱夢，如今劇集播映無期，他亦只能嘆一句：「冥冥中有主宰。」



自從上位後，張振朗人紅緋聞多，一度被指是女神收割機，跟不少小花及花旦傳緋聞，不過，在現任女友ViuTV演員楊偲泳出現前，張振朗斬釘截鐵說：「我只跟一個圈中人拍過拖五年多，我花咗一年多時間治愈情傷，先能投入依家同偲泳嘅新戀情。」



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