潮流興閃婚　究竟好定唔好？

有說女人一生人總要嫁一次，所以唔理時間長短、適合與否，都一於結咗先！早排「台灣第一名模」林志玲便高調宣布與日本男團Exile成員AKIRA閃婚，傷透一眾宅男的玻璃心之餘，對舊愛言承旭也打擊很大，其實娛樂圈也興閃婚，歷年來也有不少女星效法，當然有人至今仍幸福美滿、有仔有女，但亦有人閃結閃離，令人唏噓！



徐熙媛



42歲的徐熙媛（大S）與汪小菲於2010年認識，雙方相識不到100天，交往僅20天、見過4次面便決定私定終生，現時二人育有一對子女，大女兒希玥5歲，兒子希箖3歲，幸福美滿。去年本迎來第三胎，惟最後因身體問題，於醫生建議下終止懷孕。幸而大S很快走出陰霾，除與老公參與內地真人騷節目《幸福三重奏》，早前更聯同妹妹徐熙娣及相識廿年的好姊妹范曉萱、阿雅參與另一內地真人騷節目《我們是真正的朋友》，獲得不俗反應。



黃奕



41歲的內地女星黃奕於2009年在慈善拍賣會上，邂逅新加坡金融才俊姜凱，相識41天便訂婚，後來更於上海秘密登記結婚，沒料一年後便離婚，至2011年，黃毅清於微博分開承認與黃奕拍拖，翌年黃奕更誕下女兒黃芊玲，不過這段婚姻甜蜜不到兩年，黃奕被爆密會富商，黃毅清亦於網上炮轟妻子長期出軌，繼而引發家暴事件，之後黃奕向丈夫提出離婚，惟二人至今仍就探視女兒權一事，經常於網上隔空對罵。



賈靜雯



現年44歲的賈靜雯於當年20歲時嫁給富商孫志浩，並誕下女兒梧桐妹，二人從相識到訂婚及懷孕，也僅花了兩個月，惟丈夫婚後爛滾，慘遭家暴的賈靜雯離分收場。之後賈靜雯與年輕9歲的修杰楷譜姊弟戀，如今結婚4年育有兩名女兒，分別是3歲的允菲及兩歲的思羽，閒時賈靜雯也有於網上放閃，也不時上載一對可愛囡囡的照片，而杰楷與賈靜雯與前夫的女兒也相處融洽，非常難得。



侯佩岑



40歲的台灣女星侯佩岑於2011年與富商黃伯俊於峇里閃婚，當時二人認識也不到三個月，3年後誕下現年4歲的大仔黃凱俊，細仔則一歲多。與丈夫結婚7年仍然恩愛，侯曾於節目時大談二人相識經過，指當日於學姐婚禮上，有5個不同朋友介紹同一個人給她，眾人的介紹詞均一樣，統統指黃伯俊是個Nice Guy，故認為與丈夫可說有緣分，不諱言丈夫其實長得很普遍，但卻被其個性吸引，打從首天認識至今也沒有改變，每當她遇上緊張時刻，永遠給她定力，令其增添安全感。



鍾欣潼



38歲的藝人鍾欣潼（阿嬌），兩年前下嫁年輕4歲、有「台灣醫界王陽明」之稱的賴弘國，二人衝破異地戀界限，拍拖半年便決定結婚，婚後他們繼續各自發展事業，但也不時穿梭港台兩地解相思，早前夫婦二人更破天荒參與內地綜藝節目真人騷《爸媽學前班》，透過節目令雙方更了解大家。



蒼井空



35歲的前AV女優蒼井空一直是宅男女神，其戀情方面一直成謎，但去年元旦卻突然公布閃嫁DJ老公NON，當時蒼井空揚言老公冇錢又冇樣，如此條件也打動到她，令不少男士既羨慕又妒嫉，今年5月份，蒼井空成功誕下一對孖仔，其生仔過程更安排於網站直播，成功錄得200萬點擊。



鍾嘉欣



現年35歲、選美出身的鍾嘉欣，與打星伍允龍拍拖幾年份手收場，返加拿大散心時獲家姐牽紅線，認識當地脊醫Jeremy，二人相識不到四日便認定對方，結果10個月後決定結婚，婚後嘉欣主力於加拿大生活，至今結婚4年已有兩位可愛的仔女，閒時返港接Job搵外快，生活美滿。



張雨綺



32歲的內地女星張雨綺有兩段婚姻，首任老公為導演王全安，惟對方於2015年被爆嫖娼被捕，令4年婚姻止步，之後雨綺遇上了富商袁巴元，二人相識10日，拍拖60日便宣布閃婚，婚後誕下龍鳳胎，不過去年被爆與袁巴元涉持刀家暴，事件鬧至報警收場，最終雨綺宣布結束兩年短暫婚姻。



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