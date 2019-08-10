一年多仍未成孕！46歲宮澤里惠擱置造人

現年46歲的日本女星宮澤里惠去年3月再婚，帶着為前夫所生的10歲女兒下嫁40歲尊尼男團V6成員森田剛。婚後，里惠一直想為森田剛生小孩，但女方卻被拍到出入專治不孕的醫院，今年4月被雜誌《女性Seven》拍到她穿鬆身裙與森田剛外出，期間不時摸肚，散發孕味，一度傳出造人成功。不過，新一期《女性Seven》又發現，里惠仍未懷孕，對造人更感到消極。



《女性Seven》指里惠為了替森田剛生B，推掉太辛苦的演出，原定參演一套明年上映的新片亦辭演。里惠知道已46歲，高齡懷孕相當困難，於是四出尋找專門治療不育的醫院求助，但仍未能解決，令她焦急和沮喪。



森田剛看在眼裏，力勸里惠不要勉強，最重要是兩人一起，他更表示欣賞她為演出的認真態度，鼓勵她將精神放回工作上，令里惠十分感動。最近里惠決定暫時擱置造人大計，下月13日開始演出舞台劇長達一個月。《女性Seven》日前拍到兩夫妻拍拖到園藝店購心頭好，之後森田剛捧着一個紙箱出來，當日天氣炎熱，里惠全程黐實老公，相當恩愛甜蜜。

