李克勤為粉絲謀福利　祖兒眼利出手救一命

天后容祖兒的《PRETTY CRAZY》演唱會昨晚已經去到第五場，捧場的圈中人除了楊受成先生夫婦、莫文蔚、毛舜筠、Gin lee、曾樂彤等，好友李克勤更擔任嘉賓，克勤一上台就大讚祖兒個騷勁：「嘩，真係要恭喜要你先！個騷真係好犀利！成晚係對眼未停過，好忙！你個舞台設計師叫咩名話？聽講好勁，幫好多國際巨星設計舞台，我都係第一次聽到設計師人工高過歌手！」祖兒說：「係呀，你又知嘅……」繼而克勤笑着指着頭頂的舞台設計道：「佢哋話呢件係藝術品！我個人覺得設計師個靈感一定係來自我哋個蚊香！」全場大笑，祖兒更加笑到站不穩，正當想反駁，克勤已經又再搶白：「今日第五場真係唔夠第一場有福呀！第一場嗰班可以留低票尾再睇多場！」即時引起觀眾起哄應同：「聽講話有機件故障，所以可以睇多場……」祖兒說：「係呀，嗰晚成個台升唔到喎。 」料不到克勤反問：「咁樣係對其他十七場觀眾唔公平囉！你哋話係咪先！」觀眾即時狂歡呼拍掌大叫支持：「我剛剛去廁所個沖水有故障呀，我係咪可以睇多場先。」笑到祖兒無力招架，大叫：「黐線！」



克勤持續為觀眾爭取福利：「我唔知你點搞啦，今晚星期五大家冇咩做，你一係唱夜啲補番啦，反正你好多歌都未唱。」祖兒說：「你手指拗出唔拗入呀你！你講啦你，你同我睇到開燈先好走呀！咪同我講話你趕住湊仔！」克勤並未畀祖兒大到：「我今晚帶晒全家嚟睇呀！怕你呀！哈哈！」



當兩人合唱《刻不容緩》後，克勤準備返落台，但太心急之下，竟然企錯升降台邊口位，險出意外。祖兒見狀九秒九飛撲過去攬着他的腰，把他拉回來：「行錯路啦你……差啲！呢度降你落去呀，阿哥！」救回克勤一命。



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