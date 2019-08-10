寶寶想轉稱呼！馮盈盈爆男友有意做幕前

藝人馮盈盈現身她有份配音的《憤怒鳥大電影2》首映，醫生男友寶寶、好友麥明詩和江嘉敏也有到場支持。寶寶初時表現怕醜不欲上鏡，但最後跟盈盈大方翹手合照，非常甜蜜，訪問期間她又大讚男友靚仔。



拍住上做神鵰俠侶



盈盈笑指因男友今日沒有星級化妝師和髮型師為他打扮，才這樣怕醜，她說：「佢今日特登放假嚟支持我，佢仲叫咗十八個醫生朋友一齊嚟，不過佢哋全部有家室，我工作方面終於可以益到佢。」盈盈向來以寶寶來稱呼男友，她指男友最近欲改名：「佢想改個型啲嘅名，叫佢鍾醫生。（佢今日好尷尬？）佢至今未有面對鏡頭嘅經驗，佢有意幕前演出，但要考完專業醫生資格先，佢已經考到風濕及臨床免疫科資格，所以我今日帶佢嚟見吓大場面，當熱身。希望佢下次可以上嚟我同麥明詩個節目《#後生仔傾吓偈》做嘉賓，將來大家可以拍住上合作，佢講醫學方面，我講飲食，好似神鵰俠侶咁。（開個節目畀你哋？）可以呀！（你簽佢，做佢經理人？）我自己都搞唔掂自己喎！」



讚配音工作好處多



另外，盈盈透露今次是首度配音，每日配八小時，配了五日：「原來配音好攰，返到屋企一粒聲都唔想出，變得好靜，寶寶發現原來咁可以令我變靜，佢都好鼓勵我做多啲呢類工作，又可改善懶音，呢個工作我有賺。」



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