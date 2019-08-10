朱千雪峇里出嫁　湯洛雯蔣家旻感動到喊

於峇里陪着好姊妹朱千雪出嫁的蔣家旻，受訪時透露參加婚禮當日，與其他姊妹都感動到喊：「當Tracy翹住爸爸行入教堂嘅時候，我都冇諗過自己會喊，但係嗰一刻加埋啲音樂，我真係情不自禁咁喊咗出嚟，當時其他姊妹都係一樣喊緊，反而一對新人冇喊，只係Tracy見到我哋喊都有啲想喊。（邊一刻最感動？）佢哋喺神父面前宣誓，雖然宣言比較簡單，但整個氣氛好好，好令人感動。」



除了參加婚禮外，朱千雪與眾姊妹在峇里非常多互動，除了一齊在酒店食Tea「girls talk」之外，還請她們陪自己上頭，蔣家旻笑言：「上頭嗰刻大家都好興奮呀！至於Girls Talk時，佢戴住我哋送畀佢嘅飾物出嚟，好Sweet。」



湯洛雯聽誓言淚崩



至於湯洛雯亦直言Tracy步入教堂一刻最感動，她說：「因為Tracy之前一直唔畀我哋睇佢件婚紗，所以當我見到佢着婚紗行入教堂嘅時候，已經忍唔住喊，再加上我每次聽到結婚誓言都會淚崩，所以呢個位最感動，大家都好祝福佢。」



朱千雪之前已講明因不想麻煩人而不想大搞婚禮，湯洛雯直言今次不是以姊妹團身份去參加婚禮，只是以好姊妹朋友身份出席：「佢好細心，想我哋Enjoy個婚禮，所以我哋唔係以姊妹團身份去，只係喺婚禮前前後後傾過偈，同埋我哋喺峇里有陪佢上頭，好得意。」