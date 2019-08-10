竹內涼真台灣吃雞睪丸！出「乳頭」寫真集

26歲日本人氣男星竹內涼真昨日在台灣開粉絲見面會，遇正利奇馬颱風吹襲，仍有1,600名粉絲不畏風雨到場支持，有台南、台中、嘉義等地，更有從日本、香港等海外地方前來，讓他非常感動。



竹內涼真表示：「第一次舉辦海外活動，真的很開心，剛開始真的很不安，但現在看到這個景象，我覺得很安心，也非常開心。之前我不太了解我的作品在海外有播出，也不太了解自己在海外的人氣，但今天來到現場，真的很開心，讓我們努力將今天變成難以忘懷的一天吧！大家一起High！」



竹內涼真在會上也分享2年半前赴台拍攝寫真集的花絮，他自爆九份穿西裝拍照，完全沒有人認出他，主持人好奇問西裝內是否真空，他反問：「在九份露乳頭ok嗎？」粉絲齊齊點頭，他笑言：「第四本寫真集主題就是『涼真的乳頭』，讓大家看到各種角度的乳頭。」全場即尖叫不停，搞到他一臉害羞。



竹內涼真多次提及台灣美食很合他口味，中午吃過酸辣湯、牛肉麵、豬腳等。主辦單位準備雞爪和雞心，竹內涼真迫不及待享用，還自爆吃過公雞的睪丸補元氣。



其後，竹內涼真與現場與粉絲玩猜拳、默契考驗等遊戲，與大家玩得相當熱烈，現場歡笑、掌聲、尖叫聲不斷。活動上還有回答粉絲問題等。尾聲，竹內涼真獻唱日文歌曲《LA.LA.LA LOVE SONG》，最後更與現場粉絲大合照及擊掌。

