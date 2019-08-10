想湊仔又想開工　岑麗香點抉擇？

藝人岑麗香（香香）與林欣彤（Mag）出席商場活動，香香透露試過角色扮演做神奇女俠，還親手做了套服裝，她說：「我以前係讀時裝，成日車衫，做奇神女俠件衫好容易，一日搞掂。」Mag大讚香香厲害，又謂自己未試過做衫，反而試過將衫改細:「因為我比較細粒，有啲衫買返嚟太大要改細，特別歐洲衫都要改。」



香香囝囝Jacob已五個月大，重17磅，她表示平時抱住囝囝已是最好的運動，有次還高估自己，獨自用孭帶帶囝囝出街散步：「出去時仲好輕鬆，回程返屋企時已唔得，真係好攰。（幾時復工？）公司都有畀機會，我都有諗，自已都有癮，有嗰團火，但見到Jacob日日有驚喜，好開心，所以我要學識放低囝囝先，好似今朝出嚟做嘢畀媽咪湊，出門口前我要唱歌畀佢聽先。（快啲再生多個先）我想畀多啲時間Jacob先。」



而簽咗新公司的Mag將會有一連串動向，月尾出新歌，年尾會有演唱會，現已積極籌備，表示會好好保養身體及勤做運動，為保養靚聲，她謂平時甚少飲凍飲品。問到見香香湊仔咁開心，會否都想有小朋友？她說：「我未ready做媽咪，對象都未有，而且仲想係事業上再衝刺，有小朋友就會唔捨得。」



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