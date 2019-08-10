龔嘉欣朱晨麗傳不和　吳業坤Feel唔到火藥味

歌手吳業坤與泰臣出席兩人有份配音的《憤怒鳥大電影2》首映，吳業坤見拍檔馮盈盈有男友捧場表現羨慕，他笑言：「我都有好多男性朋友嚟捧場，同埋小朋友。我都希望將來我有小朋友嘅時候，拎番隻電影DVD出嚟同自己個仔講呢個係我配音，留番啲嘢畀佢睇。」泰臣稱今次是第二度演繹同一角色：「以為會駕輕就熟，但因為個角色比上次更瘋狂，所以好多NG，我都配咗音三日。」吳業坤則花了五日時間配音，笑言要檢討一下為何配音時間比別人長：「能夠完成好開心，因為可以帶到歡樂畀觀眾。」



另外，提到龔嘉欣與朱晨麗拍攝劇集《大醬園》時鬧不和，有份拍攝該劇的吳業坤坦言不知情：「之前拍劇時大家都有一齊食飯，仲會互相買嘢食畀大家。我睇唔到佢哋有火藥味，都已經拍完成個月仲有呢啲嘢傳出，可能係誤會，總之拍攝時大家係好開心同融洽。」



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